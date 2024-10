Ilfattoquotidiano.it - Morto schiacciato da un mini escavatore, lavorava in nero. Chiuse l’inchiesta a Ravenna: due indagati

(Di domenica 13 ottobre 2024) Non era stato un incidente che aveva coinvolto una persona di passaggio, un infortunio mortale sul lavoro di un operaio che da mesiin. Per il decesso del 41enne Luca Ferretti avvenuto il 28 aprile 2023 a Faenza (), la Procura ha di recente notificato due avvisi di chiusura inchiesta per omicidio colposo in cooperazione. Sotto accusa ci sono il titolare della ditta e datore di lavoro del defunto, un 61enne che noleggia macchine da lavoro, e il titolare 57enne della società di costruzioni che aveva noleggiato ilcollassato addosso al 41enne.