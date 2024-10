Dailymilan.it - Milan, Mike Maignan assente in allenamento: Il motivo di Deschamps

(Di domenica 13 ottobre 2024), preoccupazione per l’assenza diagli allenamenti con la sua Nazionale:chiarisce Nulla da temere per i tifosi del, dopo la partita vinta dalla sua Nazionale, la Francia, per ben 4-1 contro Israele, non è stato presente agli allenamenti comandati da mister Didier. Si poteva pensare a qualche problemino fisico ma il CT dei francesi chiarisce subito di aver voluto risparmiare le fatiche a lui e Tchouameni. Solo precauzione dunque a dettare questa scelta. Le parole del tecnico francese: Da ieri non li ho più visti, stanno dormendo. Non ci sono state particolari preoccupazioni, visto che è la seconda giornata, è più che altro una precauzione Pericolo scampato dunque per i tifosi rossoneri che come sempre guardano con attenzione gli sviluppi dei propri giocatori nelle rispettive Nazionali.