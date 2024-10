Medioriente: Netanyahu, Onu rimuova Unifil da roccaforti Hezbollah (Di domenica 13 ottobre 2024) Torino, 13 ott. (LaPresse) – “È giunto il momento di rimuovere l’Unifil dalle roccaforti e dalle aree di combattimento di Hezbollah”. Lapresse.it - Medioriente: Netanyahu, Onu rimuova Unifil da roccaforti Hezbollah Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Torino, 13 ott. (LaPresse) – “È giunto il momento di rimuovere l’dallee dalle aree di combattimento di”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Netanyahu chiama l'Onu: "Ritirate i caschi blu Unifil dal Libano" - "È giunto il momento di rimuovere i soldati Onu dalle roccaforti e dalle aree di combattimento di Hezbollah", ha affermato il premier ... (huffingtonpost.it)

Netanyahu all'Onu, via Unifil da roccaforti Hezbollah - "È giunto il momento di rimuovere l'Unifil dalle roccaforti e dalle aree di combattimento di Hezbollah", ha affermato Benyamin Netanyahu in una dichiarazione registrata, in cui si è rivolto al Segreta ... (ansa.it)

Non solo la stanza dell'ascolto a Torino, a Modena sono ripresi i presidi antiabortisti 40 Days for Life - Fino al 3 novembre, davanti al Policlinico della città, un gruppo di volontari cosiddetti pro-life si raduna per pregare e cercare di dissuadere le donne che vogliono interrompere una gravidanza ... (vanityfair.it)