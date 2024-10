LIVE Sinner-Djokovic 7-6, 6-3, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: prova di forza del n.1! Jannik è superiore al serbo! (Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.25 L’azzurro non ha concesso nemmeno una palla break a Djokovic, come era già accaduto agli Australian Open. Un dato mostruoso. 12.24 Per Sinner 22 vincenti e 23 errori gratuiti. 12-23 il saldo negativo per il serbo. 12.24 Ripetiamo: ormai Sinner è più forte di Djokovic. Lo sapevamo, ma oggi è arrivata la conferma sul campo. Poi chiaramente il serbo è un fuoriclasse e potrà ancora piazzare qualche guizzo. Ma il sorpasso è ormai ampiamente consolidato. 12.23 A Djokovic non è bastato tenere un rendimento altissimo con la battuta. 76% di punti ottenuti con la prima, 60% con la seconda. 12.22 L’italiano ha servito il 61% di prime di servizio, ottenendo il 76% dei punti. Ottimo anche il rendimento con la seconda: 65%. 12.21 Sinner ha realizzato 8 ace, contro i 4 di Djokovic. 12. Oasport.it - LIVE Sinner-Djokovic 7-6, 6-3, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: prova di forza del n.1! Jannik è superiore al serbo! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.25 L’azzurro non ha concesso nemmeno una palla break a, come era già accaduto agli Australian Open. Un dato mostruoso. 12.24 Per22 vincenti e 23 errori gratuiti. 12-23 il saldo negativo per il. 12.24 Ripetiamo: ormaiè più forte di. Lo sapevamo, ma oggi è arrivata la conferma sul campo. Poi chiaramente ilè un fuoriclasse e potrà ancora piazzare qualche guizzo. Ma il sorpasso è ormai ampiamente consolidato. 12.23 Anon è bastato tenere un rendimento altissimo con la battuta. 76% di punti ottenuti con la prima, 60% con la seconda. 12.22 L’italiano ha servito il 61% di prime di servizio, ottenendo il 76% dei punti. Ottimo anche il rendimento con la seconda: 65%. 12.21ha realizzato 8 ace, contro i 4 di. 12.

