LIVE – Olimpia Milano-Brescia 72-63: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) (Di domenica 13 ottobre 2024) Il LIVE in DIRETTA di Olimpia Milano-Brescia, sfida valida per la 3^ giornata della Serie A1 2024/2025 di basket. Derby lombardo di altissimo LIVEllo tra due formazioni che partono con l’obiettivo di giocarsi il titolo fino all’ultimo: coach Poeta si presenta da ex con un bottino di due successi nelle prime due partite, mentre l’Olimpia ha centrato la prima vittoria in campionato la scorsa settimana, ma è anche reduce dal successo in Eurolega contro Paris. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 13 ottobre sul parquet dell’Unipol Forum, con Sportface che vi fornirà il LIVE di Olimpia Milano-Brescia aggiornato in tempo reale. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida per la 3^ giornata dellaA1di. Derby lombardo di altissimollo tra due formazioni che partono con l’obiettivo di giocarsi il titolo fino all’ultimo: coach Poeta si presenta da ex con un bottino di due successi nelle prime due partite, mentre l’ha centrato la prima vittoria in campionato la scorsa settimana, ma è anche reduce dal successo in Eurolega contro Paris. La palla a due è fissata alle ore 17:00 di domenica 13 ottobre sul parquet dell’Unipol Forum, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale.

