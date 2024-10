LIVE – Benevento-Latina 0-0, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) (Di domenica 13 ottobre 2024) La DIRETTA LIVE di Benevento-Latina, match valido per la nona giornata del girone C della Serie C 2024/2025. Allo stadio Vigorito i campani, secondi in classifica con 16 punti, cercano una vittoria contro la formazione pontina, che invece ha cominciato male questo campionato raccogliendo appena sette punti e ristagnando nella zona playout. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 15 di domenica 13 ottobre. LA DIRETTA LIVE DI Benevento-Latina Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH Benevento-Latina 0-0 15:00 – Si inizia! Buon divertimento 14:55 – Buon pomeriggio amici di Sportface.it! La partita inizierà tra pochi minuti LIVE – Benevento-Latina 0-0, Serie C 2024/2025 (DIRETTA) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ladi, match valido per la nona giornata del girone C della. Allo stadio Vigorito i campani, secondi in classifica con 16 punti, cercano una vittoria contro la formazione pontina, che invece ha cominciato male questo campionato raccogliendo appena sette punti e ristagnando nella zona playout. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 15 di domenica 13 ottobre. LADISportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-0 15:00 – Si inizia! Buon divertimento 14:55 – Buon pomeriggio amici di Sportface.it! La partita inizierà tra pochi minuti0-0,) SportFace.

