Oasport.it - LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: New Zealand continua a dominare Ineos involandosi sul 3-0

(Di domenica 13 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:50 Vi ricordiamo che domani è previsto il giorno di riposo e le regate della finale diCupricominceranno martedì. 14:45 Tra circa 30 minuti è prevista la partenza di race-4, ma il vento era in continuo calo, c’è bisogno dell’ingresso di qualche corrente nel campo di regata. 14:41 Confermata la netta superiorità dei neozelandesi, che anche in condizioni di marginal foiling hanno inflitto una severa lezione ai britannici. Si mette male per, che avrà tra poco una regata da non fallire. 14:38 27’06” il crono impiegato dagli oceanici per completare i sei lati della regata. Ultimo lato di poppa da fantascienza per New, che rifila addirittura 52 secondi agli sfidanti.