Le Iene tornano con un nuovo appuntamento | i dettagli

Le Iene, ecco tutte le anticipazioni di domenica 13 ottobre Domani, domenica 13 ottobre, in prima serata su Italia 1, un nuovo appuntamento con "Le Iene", condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Tra gli ospiti in studio, la cantante Fiorella Mannoia; Rocco Siffredi e la moglie Rosa Caracciolo. Nella puntata: Alessandro Sortino compie un viaggio-racconto nella storia di un uomo che sostiene di essere l'assassino di sua nipote di quindici anni, ma a cui nessuno crede. Parliamo di Michele Misseri che, a distanza di quattordici anni, continua a proclamarsi colpevole dell'omicidio di Sarah Scazzi.

Il Manchester United subisce un nuovo colpo mentre il difensore viene sottoposto a un intervento chirurgico a causa di palpitazioni cardiache - VIDEO: Perché il Chelsea di Enzo Maresca è un vero affare Il terzino sinistro dell’Inghilterra Luke Shaw, che ha subito un infortunio nella stagione 2023/24, è attualmente fermo per un problema al polpaccio ma potrebbe tornare dopo la sosta per le nazionali, mentre Tyrell Malacia sta continuando il suo recupero da un infortunio a lungo termine. (Justcalcio.com)

Giorgieness - il nuovo singolo si intitola Cazzate - Non potevo fare a meno di chiedermi (cit. Ero a casa, e dopo l’ennesima lite ho lanciato il telefono sul letto pensando: ‘dici solo cazzate’. Giorgieness racconta: «Ci sono canzoni che semplicemente accadono. Il testo, trascinante e disilluso, entra subito nella testa grazie anche e soprattutto al marchio stilistico di Giorgie che gioca tra chitarre country e rock, incursioni synth e la sua ... (Spettacolo.eu)

Piogge e piene dei fiumi - è di nuovo allerta "arancione" nel modenese - Dovrebbero terminare in serata le piogge di oggi in Emilia-Romagna. Ma l'allerta prosegue anche domani, in particolare per le pianure delle province di Modena e Reggio Emilia, dove è previsto il passaggio delle piene dei corsi d'acqua. Per questo il livello d'allarme è di colore arancione in... (Modenatoday.it)