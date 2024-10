Ilfattoquotidiano.it - “La voce del padrino”, il boss della ‘ndrangheta nato in Brianza si racconta in un podcast: “Decidevo chi viveva e chi doveva crepare”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) “Ma va a dà’ via ‘l cu” è un’espressione lombardissima, la declinazione padana dell’italico “vaffa”. Fa impressione che a usarla, in un racconto concitato, sia un. Ma Antonino Belnome è unspeciale. Èe cresciuto a Giussano, in provincia di Monza-, da una famiglia immigrata da Guardavalle, in Calabria. Da bambino, nelle lunghe vacanze estive in cui veniva rispedito al Sud, e in qualche anno di scuola lì trascorso perché il padre era in carcere in Svizzera, Belnome ha ricevuto la sua “educazione calabrese”. Soprattutto da parte di uno zio, ‘ndranghetista temuto e rispettato. Poi, stabilitosi definitivamente nell’operosa, ha scalato con una rapidità insolita le gerarchie dell’organizzazione criminale, fino a diventare, appena quarantenne, un. Undel Nord, appunto, con interessi anche in Svizzera.