Ilfattoquotidiano.it - “La mamma di Martina, la mia prima figlia, morì a 20 anni per un cancro al cervello. Difficile ricordare quei tempi. L’alcol? Sto provando a liberarmene”: parla Mauro Corona

(Di domenica 13 ottobre 2024) “Ci sono tanti motivi per cui scrivere. Antonin Artaud, grande prosatore, drammaturgo e poeta, diceva che ‘Nessuno hai mai scritto, dipinto, scolpito, se non per uscire dall’inferno’. Io ho scritto per uscire dall’inferno. Quando racconto una storia, non penso alle mie disgrazie”. Collegato da remoto,esordisce con queste parole quando Silvia Toffanin, dal salotto di Verissimo, presenta il suo ultimo libro ‘Lunario Sentimentale’. Lo scultorea ruota libera, si confessa. Afferma di essere “più se stesso” perché messo a suo agio dalla conduttrice. “Da Bianca Berlinguer, che è bravissima, (lo scrittore è ospite fisso di È sempre Cartabianca, in onda su Rete 4, ndr) a volte sono aggressivo e non tanto educato. Con lei esce ilpiù vero e più dolce”, rivela rivolgendosi a Toffanin.