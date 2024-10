La conta dei morti in guerra: i numeri come propaganda (e l'Occidente anestetizzato) (Di domenica 13 ottobre 2024) In Ucraina e Russia un milione di vittime in 2 anni, 41mila a Gaza ma l'Onu corregge i calcoli fake. E noi? Dimentichiamo che si tratta di vite umane Ilgiornale.it - La conta dei morti in guerra: i numeri come propaganda (e l'Occidente anestetizzato) Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 13 ottobre 2024) In Ucraina e Russia un milione di vittime in 2 anni, 41mila a Gaza ma l'Onu corregge i calcoli fake. E noi? Dimentichiamo che si tratta di vite umane

