La ciambella del mattino allo yogurt. Un impasto semplice, Soffice e goloso!

(Di domenica 13 ottobre 2024) Preparo ladelogni volta che voglio trasformare la mia colazione in una festa. I risvegli si sa, non sono facili per nessuno, ma alcuni, più di altri, carburano lentamente: io per esempio! Questa è una ricetta semplicissima, il risultato ottimale si ottiene usando la frusta manuale. Non bisogna montare niente, né tuorli né albumi, vedrete che il risultato vi lascerà sorpresi per quanto èe delicatastesso tempo. E’ possibile usarebianco, alla vaniglia, al cocco oppure alla frutta. Idem per il limone che può essere sostituito da una arancia, sia scorza che succo, decidete voi. A questo punto non mi rimane altro che dirvi gli ingredienti e come procedere.