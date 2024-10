Jannik Sinner: “Avevo perso il sorriso, i problemi tornano in testa. Il successo non mi cambierà” (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Shanghai, sconfiggendo Novak Djokovic in una finale dominata e chiusa in un’ora e 39 minuti di gioco. Il numero 1 del mondo si è dimostrato superiore rispetto al fenomeno serbo, battendolo per la terza volta consecutiva e conquistando così il suo settimo titolo stagionale (il terzo a livello 1000, che si aggiunge agli Australian Open e agli US Open, oltre agli ATP 500 di Halle e Rotterdam). Il fuoriclasse altoatesino ha espresso le proprie emozioni in conferenza stampa: “Quest’anno Avevo un po’ perso il sorriso per via dei problemi fuori dal campo e a volte mi tornano in testa, ma cerco comunque di godermela come meglio posso. Cerco di rimanere molto calmo e non crearmi problemi se sbaglio qualche colpo o mi gira male, restando lì con la migliore energia. Provo a controllare quello che posso, di sicuro l’aspetto mentale e anche quello fisico. Oasport.it - Jannik Sinner: “Avevo perso il sorriso, i problemi tornano in testa. Il successo non mi cambierà” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024)ha vinto il Masters 1000 di Shanghai, sconfiggendo Novak Djokovic in una finale dominata e chiusa in un’ora e 39 minuti di gioco. Il numero 1 del mondo si è dimostrato superiore rispetto al fenomeno serbo, battendolo per la terza volta consecutiva e conquistando così il suo settimo titolo stagionale (il terzo a livello 1000, che si aggiunge agli Australian Open e agli US Open, oltre agli ATP 500 di Halle e Rotterdam). Il fuoriclasse altoatesino ha espresso le proprie emozioni in conferenza stampa: “Quest’announ po’ilper via deifuori dal campo e a volte miin, ma cerco comunque di godermela come meglio posso. Cerco di rimanere molto calmo e non crearmise sbaglio qualche colpo o mi gira male, restando lì con la migliore energia. Provo a controllare quello che posso, di sicuro l’aspetto mentale e anche quello fisico.

