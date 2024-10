Italia, Spalletti: "Gioca Vicario. Il gruppo è sulla retta via, peccato per il clima non gioioso" (Di domenica 13 ottobre 2024) Alla vigilia di Italia-Israele, gara di Nations League che si disputerà a Udine, il ct Luciano Spalletti ha parlato così in conferenza stampa. Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 13 ottobre 2024) Alla vigilia di-Israele, gara di Nations League che si disputerà a Udine, il ct Lucianoha parlato così in conferenza stampa.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Italia - Spalletti : ”Israele? Bisogna essere pronti a quelle che sono le loro qualità” - l’Italia torna in campo domani per la quarta giornata della Nations League, dopo il rocambolesco pareggio ottenuto a Roma contro il Belgio In una Udine Blindata, gli azzurri di Spalletti sfideranno Israele con l’obiettivo di vincere e mantenere la testa del girone davanti alla Francia. Spalletti sul caso ultras: “Non devo chiarire niente” Il tecnico azzurro alla Rai è tornato sulle sue ... (Terzotemponapoli.com)

Italia - Spalletti : “Molti israeliani contro la guerra - convinciamone altri. Giochiamo con questa speranza” - "Un aspetto in cui possiamo migliorare – sottolinea il tecnico – è capire che a volte gli episodi possono buttare all'aria la qualità di gioco. Per vigilare sulla partita sono in arrivo reparti mobili da tutto il Nord Italia. Il ct comunque deciderà all'ultimo momento considerando l'importanza della partita. (Sport.quotidiano.net)

Spalletti alla vigilia di Italia-Israele torna sul caso ultras : “Non devo chiarire nulla a nessuno” - Luciano Spalletti, alla vigilia di Italia-Israele, ha voluto chiudere definitivamente la questione ultrà, a seguito del suo commento alla convocazione di Inzaghi in tribunale: "Ho solo risposto ad una domanda". Poi il pensiero sulla guerra e i problemi di ordine pubblico a Udine: "Credo che anche molti israeliani non vogliano il conflitto, è una situazione che deve finire"Continua a leggere . (Fanpage.it)