Giorgetti: «Un modello calcistico per il governo? L’Atalanta è gestita bene» (Di domenica 13 ottobre 2024) Alla Festa del Foglio c’era anche il ministro dell’economia Giorgetti, in questi giorni impegnato nella difficile impresa di far passare la linea dei tagli necessari per risparmiare qualche miliardo. I ministeri però fanno orecchie da mercante. Allora come fare? La soluzione potrebbe arrivare dal calcio. O meglio, l’ispirazione. Infatti a chi gli chiede un modello di riferimento calcistico per il governo, il ministro risponde senza esitazione: «L’Atalanta». Lo fa notare il Giornale con Camilla Conti. Giorgetti: «Il modello di riferimento del governo è la Dea» Scrive Conti: Sul palco della festa del Foglio a Giorgetti è stato anche chiesto su quale tra le squadre di calcio possa essere un modello per il governo. E lui ha risposto: «L’Atalanta». Ilnapolista.it - Giorgetti: «Un modello calcistico per il governo? L’Atalanta è gestita bene» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Alla Festa del Foglio c’era anche il ministro dell’economia, in questi giorni impegnato nella difficile impresa di far passare la linea dei tagli necessari per risparmiare qualche miliardo. I ministeri però fanno orecchie da mercante. Allora come fare? La soluzione potrebbe arrivare dal calcio. O meglio, l’ispirazione. Infatti a chi gli chiede undi riferimentoper il, il ministro risponde senza esitazione: «». Lo fa notare il Giornale con Camilla Conti.: «Ildi riferimento delè la Dea» Scrive Conti: Sul palco della festa del Foglio aè stato anche chiesto su quale tra le squadre di calcio possa essere unper il. E lui ha risposto: «».

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Verso la Manovra, incentivi per chi non va in pensione. Più detrazioni per i figli a carico - Roma, 13 ottobre 2024 - Incentivi, sul modello del bonus Maroni, per chi rimane a lavoro, pur potendo andare in pensione: per i privati ma anche per i dipendenti pubblici che restano in servizio oltre ... (quotidiano.net)

Piano casa per le imprese, affitti agevolati per i neo-assunti e nuovi fringe benefit - dal nostro inviato Adolfo Urso non fa fatica a scomodare Adriano Olivetti e il modello di Comunità. Ieri - intervenendo in videoconferenza al Convegno dei Giovani industriali - il ... (ilmessaggero.it)

CATASTO E TASSE SULLA CASA/ “Da Giorgetti nulla di nuovo, i veri rischi di aumenti vengono dall’Ue” - Giorgetti parla di adeguamento delle rendite per chi ha usato il superbonus, ma è un obbligo di legge. Sul catasto solo la UE ha cattive intenzioni. (ilsussidiario.net)