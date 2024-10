Falsa polizza assicurativa per l'auto: nei guai un 41enne salernitano (Di domenica 13 ottobre 2024) E' un 41enne di Salerno, con precedenti, il responsabile di una truffa ai danni di un uomo di Monte San Pietrangeli (Fermo). Il salernitano, infatti, gli ha venduto una Falsa polizza assicurativa per l’auto in cambio di 800 euro, per poi far perdere le sue tracce. L'uomo è stato denunciato dai Salernotoday.it - Falsa polizza assicurativa per l'auto: nei guai un 41enne salernitano Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) E' undi Salerno, con precedenti, il responsabile di una truffa ai danni di un uomo di Monte San Pietrangeli (Fermo). Il, infatti, gli ha venduto unaper l’in cambio di 800 euro, per poi far perdere le sue tracce. L'uomo è stato denunciato dai

