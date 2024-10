Lanazione.it - Editori e Librai Cattolici ai Comics. A San Cristoforo una rassegna nel segno di pace e ‘good news‘

(Di domenica 13 ottobre 2024) La Diocesi di nuovo protagonista a Lucca&Games. Nella chiesa di Sandurante i giorni del festival (30 ottobre-3 novembre), l’Unioneitaliani (Uelci), insieme con l’Arcidiocesi di Lucca e Avvenire organizza un’esposizione di libri, di quotidiani e periodici, proponendo anche mostre, giochi, esperienze e performance artistiche che faranno del luogo una vera e propria fiaba per i più piccoli ma anche per i più grandi. E la fiaba però non sarà pura evasione. Sarà un invito a scoprire di più la realtà, ad aprirsi alle buone notizie che possono accendere la speranza. "#Goodnews. Choose peace by hope words" è lo slogan dell’esposizione a ingresso libero e gratuito che permetterà a tanti di ritrovarsi e condividere un’idea.