Dove eravamo rimasti | Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano in tour ecco tutte le date

(Di domenica 13 ottobre 2024)insieme sul palcoscenico per uno show come sempre all’insegna della grande comicità:ledel2024/25ancora una una volta insieme sul palcoscenico dal 19 ottobre con lo spettacolo, scritto a sei mani con Giorgio Cappozzo. Prodotto da International Music and Arts, vede sul palco l’acclamato duo accompagnato dalla Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio. Un nuovo imperdibile appuntamento a teatro che, ancora una volta, porterà sul palco numeri e sketch di una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo per uno show come sempre all’insegna della grande comicità.