Calcio: Serie A donne. All'Allianz Stadium fa festa la Juve, Roma ko 2-1 (Di domenica 13 ottobre 2024) Le bianconere restano in testa a punteggio pieno Roma - Un pomeriggio meraviglioso per tutto il Calcio italiano, ma per la Juventus ancora di più. Sono arrivati in 33.321 all'Allianz Stadium per il big match della Serie A femminile, che in campo ha ribadito il grande inizio di stagione della squadra Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Serie A donne. All'Allianz Stadium fa festa la Juve, Roma ko 2-1 Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Le bianconere restano in testa a punteggio pieno- Un pomeriggio meraviglioso per tutto ilitaliano, ma per lantus ancora di più. Sono arrivati in 33.321 all'per il big match dellaA femminile, che in campo ha ribadito il grande inizio di stagione della squadra

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio Serie D / Fermana e Vigor Senigallia chiudono senza reti - (Perri, Bonugli, Bartoli, Palumbo, Fontana, Leonardi, Palmucci, Polanco, Ameyaw All. . Finisce 0-0, la classifica si accorcia con le prime vittorie, ed i primi punti, in coda di Avezzano e Recanatese; in alto, Chieti, L’Aquila, Atletico Ascoli (impegnate nello scontro diretto) e la stessa Vigor che non vanno oltre il pari mentre salgono vertiginosamente Sambenedettese e Forsempronese. (Vallesina.tv)

Calcio serie B femminile : il Cesena non fa sconti e domina contro la Vis Mediterranea - Il Cesena si impone con un 3-0 netto contro la Vis Mediterranea. Il match era valido per il sesto turno della serie B femminile. Primo tempo 5’ pt - Tironi sulla fascia, passaggio in area per Di Luzio che in scivolata prova a segnare: la difesa pronta mette in angolo. 14’ pt - Tironi... (Cesenatoday.it)

Calcio serie B femminile : il Cesena non fa sconti e domina contro la Vis Mediterranea - Il Cesena si impone con un 3-0 netto contro la Vis Mediterranea. Il match era valido per il sesto turno della serie B femminile. Primo tempo 5’ pt - Tironi sulla fascia, passaggio in area per Di Luzio che in scivolata prova a segnare: la difesa pronta mette in angolo. 14’ pt - Tironi... (Today.it)