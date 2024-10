Calcio Eccellenza. Fucina a Cisano incerottata . Mancano in tre (Di domenica 13 ottobre 2024) MUGGIÒ Sembra meno grave del previsto l’infortunio muscolare occorso ad Antonio Picci (nella foto), bomber e uomo simbolo della Fucina. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto ieri l’attaccante della squadra di Muggiò hanno evidenziato un problema al polpaccio guaribile in una quindicina di giorni. Picci era uscito poco prima della mezz’ora del match di mercoledì sera di Coppa Italia (poi perso 4-0 con la Solbiatese). Venantini ha comunque una buona disponibilità nel reparto offensivo (a fine settembre è arrivato Dell’Agnello) anche se senza il suo uomo cardine sarà tutto un poco più difficile. Piove sul bagnato però perché il Giudice Sportivo ha squalificato per tre turni Fabiani e Gelsi "per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario" e oggi nella tana della Cisanese bisognerà sperimentare nuove soluzioni. Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza. Fucina a Cisano incerottata . Mancano in tre Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024) MUGGIÒ Sembra meno grave del previsto l’infortunio muscolare occorso ad Antonio Picci (nella foto), bomber e uomo simbolo della. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto ieri l’attaccante della squadra di Muggiò hanno evidenziato un problema al polpaccio guaribile in una quindicina di giorni. Picci era uscito poco prima della mezz’ora del match di mercoledì sera di Coppa Italia (poi perso 4-0 con la Solbiatese). Venantini ha comunque una buona disponibilità nel reparto offensivo (a fine settembre è arrivato Dell’Agnello) anche se senza il suo uomo cardine sarà tutto un poco più difficile. Piove sul bagnato però perché il Giudice Sportivo ha squalificato per tre turni Fabiani e Gelsi "per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario" e oggi nella tana della Cisanese bisognerà sperimentare nuove soluzioni.

Calcio amichevoli. Vis Nova-Fucina - festival del gol - La Fucina non ci sta e impatta ancora dal dischetto con Picci mentre il gol della vittoria porta la firma del difensore centrale Bosco. È stato il festival del gol l’amichevole di giovedì sera a Giussano tra la Vis Nova e la Fucina di Muggiò. Le indicazioni per i due mister provengono ovviamente dalla fase difensiva che ha la necessità, per entrambe, di essere migliorata in vista degli impegni ... (Sport.quotidiano.net)