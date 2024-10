Boxe: Beterbiev batte Bivol ed è campione unificato dei mediomassimi (Di domenica 13 ottobre 2024) Vittoria ai punti per il russo-canadese, al 21esimo successo su 21 RIYADH (ARABIA SAUDITA) - Artur Beterbiev si è laureato campione mondiale unificato dei pesi mediomassimi. A Riyadh, al termine di un match molto combattuto, il russo-canadese (21 vittorie su 21 incontri disputati) ha sconfitto ai pu Ilgiornaleditalia.it - Boxe: Beterbiev batte Bivol ed è campione unificato dei mediomassimi Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Vittoria ai punti per il russo-canadese, al 21esimo successo su 21 RIYADH (ARABIA SAUDITA) - Artursi è laureatomondialedei pesi. A Riyadh, al termine di un match molto combattuto, il russo-canadese (21 vittorie su 21 incontri disputati) ha sconfitto ai pu

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Boxe - Beterbiev campione indiscusso dei mediomassimi : Bivol battuto per majority decision - Una beffa per Bivol, che era partito forte ed era convinto di aver vinto. Si va ai punti ed è già una novità per lui, ma il verdetto gli sorride. “Se Sua Eccellenza la vuole, la faremo”, afferma il campione indiscusso. Gli basta un colpo ben assestato per chiudere il combattimento, ma Bivol resiste e lo fa anche nelle ultime due riprese, quando Beterbiev sembra intenzionato a cercare a tutti i ... (Sportface.it)

Boxe : Artur Beterbiev batte Dmitry Bivol ed è Campione del Mondo unificato dei pesi mediomassimi - Beterbiev diventa così il primo campione unificato, in senso assoluto, della categoria da Roy Jones Jr. Del resto, è proprio Bivol che non riesce più a trovare una grande iniziativa, o almeno così è fino al sesto round, perché nel settimo riesce a rispedire Beterbiev fino alle corde. Il tutto nonostante Bivol provi in più di un’occasione a creare problemi specie con il sinistro. (Oasport.it)