Ballando con le stelle 2024, Alan Friedman e Sonia Bruganelli allo spareggio: la classifica della terza puntata (Di domenica 13 ottobre 2024) Nessun eliminato nella terza puntata di Ballando con le stelle 2024, andata in onda sabato 12 ottobre su Rai1. Al primo posto della classifica Bianca Guaccero e Pasquale La Rocca. Due concorrenti allo spareggio: Alan Friedman e Sonia Bruganelli. Il verdetto la prossima settimana. Fanpage.it - Ballando con le stelle 2024, Alan Friedman e Sonia Bruganelli allo spareggio: la classifica della terza puntata Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Nessun eliminato nelladicon le, andata in onda sabato 12 ottobre su Rai1. Al primo postoBianca Guaccero e Pasquale La Rocca. Due concorrenti. Il verdetto la prossima settimana.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Ballando con le Stelle 2024 - chi sono gli eliminati della terza puntata del 12 ottobre? La classifica delle coppie - Alan Friedman e Sonia Bruganelli a rischio eliminazione. . Durante la serata non è mancato il momento “ballerini per una notte” con Fabio Caressa e Benedetta Parodi. Sale solo Barbareschi al secondo posto. Diviso a metà , quindi non cambia un nel niente. Ecco cosa è successo e chi sono gli eliminati di questa puntata puntata. (Superguidatv.it)

Ballando con le Stelle 2024 - terza puntata : en plein per Bianca Guaccero e Giovanni Pernice - “C’è una fusione di energie, è il massimo di uno spettacolo, avete fatto click insieme“, è il giudizio di Carolyn. Un pensiero che dà modo ad Alberto Matano di dire la sua: “E’ la prima volta che vedo un maestro crescere insieme alla sua ballerina“. Parere condiviso da Carolyn: “Stai facendo progressi“. (Davidemaggio.it)

Bianca Guaccero fa il pieno di 10 a Ballando con le Stelle - Carolyn Smith in piedi dopo l’esibizione - Che brava Bianca Guaccero! La conduttrice ha fatto il pieno di 10 e anche Carolyn Smith si è alzata in piedi per lei L'articolo Bianca Guaccero fa il pieno di 10 a Ballando con le Stelle, Carolyn Smith in piedi dopo l’esibizione proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)