Architetti in prima linea. Scuola e ambulatorio in dono al povero villaggio (Di domenica 13 ottobre 2024) Architetti in prima linea per costruire una Scuola, con una mensa e un ambulatorio medico, in un remoto villaggio del Madagascar, Antanandava, nella parte nord-orientale dell’isola. Il progetto “Dora“ è in capo a Wip for People, il ramo no profit di Wip, società di progettazione con sede a San Donato. I quattro fondatori della società – Nicola Di Troia, Giuseppe Garbetta, Federico Barbero e Marco Splendore – hanno dato vita a una onlus, Wip for People appunto, che attraverso “Dora“ si propone di tendere una mano al villaggio del Madagascar dove opera padre Stefano Scaringella, frate cappuccino e medico chirurgo. Il programma solidale partito da San Donato è stato sposato da professionisti di altri studi, tanto che 18 Architetti milanesi hanno realizzato altrettanti disegni a mano libera, su un tema comune. Ilgiorno.it - Architetti in prima linea. Scuola e ambulatorio in dono al povero villaggio Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 13 ottobre 2024)inper costruire una, con una mensa e unmedico, in un remotodel Madagascar, Antanandava, nella parte nord-orientale dell’isola. Il progetto “Dora“ è in capo a Wip for People, il ramo no profit di Wip, società di progettazione con sede a San Donato. I quattro fondatori della società – Nicola Di Troia, Giuseppe Garbetta, Federico Barbero e Marco Splendore – hanno dato vita a una onlus, Wip for People appunto, che attraverso “Dora“ si propone di tendere una mano aldel Madagascar dove opera padre Stefano Scaringella, frate cappuccino e medico chirurgo. Il programma solidale partito da San Donato è stato sposato da professionisti di altri studi, tanto che 18milanesi hanno realizzato altrettanti disegni a mano libera, su un tema comune.

