Volley, prende il via il campionato. Osimo punta alla conferma dei playoff (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo amichevoli e allenamenti è l’ora di fare sul serio anche per il Volley di B maschile e di B1 femminile. In questo fine settimana iniziano i campionati che vedono per le ’nostre’ squadre - come l’anno scorso - quattro formazioni protagoniste nella B maschile e due nella B1 femminile. B maschile. Chissà nel girone E se qualche team potrà ripetere la bella favola della scorsa stagione di Ancona che ha vinto la stagione regolare per poi confermarsi vincente anche nei playoff e approdare in A3? Chi sogna è La Nef Re Salmone Osimo di capitan Cremascoli che l’anno scorso ha conquistato i playoff e quest’anno cercherà di migliorarsi. La formazione osimana, allenata sempre da coach Roberto Pascucci, alla terza stagione di fila sulla panchina dei senzatesta, inizierà il proprio cammino oggi al PalaBellini ospitando Assisi. Ilrestodelcarlino.it - Volley, prende il via il campionato. Osimo punta alla conferma dei playoff Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo amichevoli e allenamenti è l’ora di fare sul serio anche per ildi B maschile e di B1 femminile. In questo fine settimana iniziano i campionati che vedono per le ’nostre’ squadre - come l’anno scorso - quattro formazioni protagoniste nella B maschile e due nella B1 femminile. B maschile. Chissà nel girone E se qualche team potrà ripetere la bella favola della scorsa stagione di Ancona che ha vinto la stagione regolare per poirsi vincente anche neie approdare in A3? Chi sogna è La Nef Re Salmonedi capitan Cremascoli che l’anno scorso ha conquistato ie quest’anno cercherà di migliorarsi. La formazione osimana, allenata sempre da coach Roberto Pascucci,terza stagione di fila sulla panchina dei senzatesta, inizierà il proprio cammino oggi al PalaBellini ospitando Assisi.

