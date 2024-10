Volley, Perugia espugna Modena e balza in testa alla Superlega (Di sabato 12 ottobre 2024) Perugia ha sconfitto Modena per 3-0 (25-23; 25-19; 25-21) nell’anticipo della terza giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I Campioni d’Italia si sono imposti al PalaPanini e hanno così infilato il terzo successo consecutivo, issandosi provvisoriamente in testa alla classifica generale con otto punti all’attivo. I Block Devils hanno inflitto il secondo ko stagionale ai Canarini, crollati di fronte al proprio pubblico dopo essersi fatti rimontare da 10-13 nel primo e nel terzo set. Il bomber Wassim Ben Tara ha messo a segno 13 punti (4 muri, 2 ace) e si è messo in bella mostra insieme al centrale Roberto Russo (11 punti, 2 muri) sotto la regia del palleggiatore Simone Giannelli, autore di ben sette punti (2 muri). Di banda si è distinto Kamil Semeniuk (8 punti), spalleggiato da Nicola Cianciotta (tre punti, ma ben reattivo in ricezione). Oasport.it - Volley, Perugia espugna Modena e balza in testa alla Superlega Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024)ha sconfittoper 3-0 (25-23; 25-19; 25-21) nell’anticipo della terza giornata di, il massimo campionato italiano dimaschile. I Campioni d’Italia si sono imposti al PalaPanini e hanno così infilato il terzo successo consecutivo, issandosi provvisoriamente inclassifica generale con otto punti all’attivo. I Block Devils hanno inflitto il secondo ko stagionale ai Canarini, crollati di fronte al proprio pubblico dopo essersi fatti rimontare da 10-13 nel primo e nel terzo set. Il bomber Wassim Ben Tara ha messo a segno 13 punti (4 muri, 2 ace) e si è messo in bella mostra insieme al centrale Roberto Russo (11 punti, 2 muri) sotto la regia del palleggiatore Simone Giannelli, autore di ben sette punti (2 muri). Di banda si è distinto Kamil Semeniuk (8 punti), spalleggiato da Nicola Cianciotta (tre punti, ma ben reattivo in ricezione).

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Volley - Superlega : Perugia non sbaglia in casa di Modena - . Seconda sconfitta in campionato per una buona Modena, che ha ottenuto l’unico successo in casa contro la neopromossa Grottazzolina. 00) per il big match contro l’Itas. Nella prossima giornata Giannelli e compagni ospiteranno Cisterna per poi andare in trasferta a Trento (27 ottobre ore 18. 00. Perugia è ancora imbattuta in stagione e ha già nell’albo 24/25 il primo trofeo di stagione con la ... (Sportface.it)

LIVE – Modena-Perugia 0-3 (23-25 19-25 21-25) : Superlega 2024/2025 volley maschile in DIRETTA - Dall’altra parte della rete, infatti, ci sono i Campioni d’Italia guidati da Angelo Lorenzetti, che vanno a caccia di un altro successo importante dopo quello ottenuto al tie-break a Padova. PRIMO SET – Perugia in vantaggio, 17-18. SECONDO SET – Si riparte. 00 – Buonasera amici di Sportface, a breve inizierà la sfida tra Modena e Perugia. (Sportface.it)

LIVE – Modena-Perugia 0-2 (23-25 19-25 19-21) : Superlega 2024/2025 volley maschile in DIRETTA - SECONDO SET – Si riparte. SECONDO SET – Secondo set a Perugia, 22-25. it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita tra Valsa Group Modena e Sir Susa Vim Perugia della Superlega 2024/2025 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione. TERZO SET – Perugia in scia, 17-15. (Sportface.it)