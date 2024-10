Uragani, perché le categorie con cui li classifichiamo non vanno più bene (Di sabato 12 ottobre 2024) Il recente caso di Milton dimostra che la scala Saffir-Simpson non è più in grado di indicare efficacemente i potenziale distruttivo di una tempesta. E c'è chi propone alternative Wired.it - Uragani, perché le categorie con cui li classifichiamo non vanno più bene Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il recente caso di Milton dimostra che la scala Saffir-Simpson non è più in grado di indicare efficacemente i potenziale distruttivo di una tempesta. E c'è chi propone alternative

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La furia dell’uragano Milton, danni per 50 miliardi di dollari. Biden nella Florida devastata - L'uragano Milton ha causato danni per 50 miliardi di dollari in Florida, con 14 vittime e 2,6 milioni di persone senza elettricità. Il presidente Biden si recherà sul posto per manifestare solidarietà ... (quotidiano.net)

Florida, ecco l'uragano Milton: sirene per l’evacuazione. Dovrebbe toccare terra tra stasera e domattina. Diverse città a rischio tornado - Scenario spettrale e l’ultimo avvertimento dello Storm prediction center. La tempesta si sposta verso nord-est, venti fino a 270 chilometri orari ... (quotidiano.net)

Biden, 'per gli esperti da uragano Milton danni per 50 miliardi' - “In e Out, un calcio al passato: lo sport dà il meglio di sé quando unisce”, è un torneo di calcio a 7 organizzato dalla Direzione della Casa Circondariale, patrocinato dal Comune di Bolzano e sotto l ... (altoadige.it)