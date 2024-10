Uomo trovato privo di sensi e con 7 coltellate al suo cavallo: città sotto choc (Di sabato 12 ottobre 2024) Un incidente particolarmente violento ha lasciato di stucco gli abitanti di Bon-Encontre, vicino ad Agen, nella regione francese dell’Aquitania. Lo scorso 4 ottobre una ragazza di nome Audrey, di 26 anni, stava cavalcando lungo la strada quando, all’improvviso un’automobile le se avvicina. Due uomini scendono rapidamente dalla vettura, spaventando il cavallo che traumatizzato impenna e fa cadere la giovane dalla sella. La ventiseienne dopo la caduta ha perso i sensi. Al momento del suo risveglio si è ritrovata confusa immersa in una pozza di sangue. Alzatasi dopo il trauma ha percorso pochi metri prima di scoprire che il suo cavallo era stato ucciso a coltellate. Donna cade da cavallo e al risveglio lo trova morto (Pixabay) – Cityrumors. Cityrumors.it - Uomo trovato privo di sensi e con 7 coltellate al suo cavallo: città sotto choc Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un incidente particolarmente violento ha lasciato di stucco gli abitanti di Bon-Encontre, vicino ad Agen, nella regione francese dell’Aquitania. Lo scorso 4 ottobre una ragazza di nome Audrey, di 26 anni, stava cavalcando lungo la strada quando, all’improvviso un’automobile le se avvicina. Due uomini scendono rapidamente dalla vettura, spaventando ilche traumatizzato impenna e fa cadere la giovane dalla sella. La ventiseienne dopo la caduta ha perso i. Al momento del suo risveglio si è ritrovata confusa immersa in una pozza di sangue. Alzatasi dopo il trauma ha percorso pochi metri prima di scoprire che il suoera stato ucciso a. Donna cade dae al risveglio lo trova morto (Pixabay) – Cityrumors.

