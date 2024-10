Lettera43.it - Unifil, ferito un altro casco blu nel sud del Libano: è il quinto in due giorni

(Di sabato 12 ottobre 2024) Unblu dell’è statonel sud del. Si tratta delin due. «Ieri sera, un peacekeeper presso il quartier generale a Naqura è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco a causa di attività militari in corso nelle vicinanze. Non conosciamo ancora l’origine degli spari», si legge in una nota dell’in cui si precisa inoltre che le condizioni del militare sono stabili dopo l’intervento chirurgico subito per la rimozione della pallottola. Statement: Last night, a peacekeeper at’s headquarters in Naqoura was hit by gunfire due to ongoing military activity nearby. He underwent surgery at our Naqoura hospital to remove the bullet and is currently stable. We do not yet know the origin of the fire.