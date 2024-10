UFC McGregor provoca Topuria | Sono più spagnolo di lui

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Conorè stato il super ospite del MARCA Sport Weekend 2024. “Adoro la Spagna. La nazionale spagnola mi ha fatto guadagnare un sacco di soldi dopo aver scommesso sulla sua vittoria”, ha esordito con il sorriso l’ex campione UFC, al momento fermo ai box per il lungo recupero dal grave infortunio accusato contro Poirier nel luglio 2021. Il ritorno però non è lontano. E il trash talking con Ilia, campione del mondo dei pesi piuma UFC, è sempre più forte. “Amo la Spagna. Amo gli spagnoli. Iliano. Ilianon è; iopiùdi lui”, ha detto sul fighter, nato a Halle in Germania e figlio di genitori georgiani. C’è spazio per un commento sul Bare Knuckle Fighting Championship, l’organizzazione di boxe a mani nude che vedein veste di investitore. “È lo sport più violento del mondo.