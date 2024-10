Treni, dalle 21 e domani rischi cancellazioni e ritardi per sciopero (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (askanews) – dalle 21 di questa sera e per le successive 24 ore Treni a rischio di cancellazioni o gravi ritardi. Scatta infatti lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiane, proclamato da alcune sigle sindacali autonome. La stessa società ha avvertito che la protesta potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e Treni del Regionale di Trenitalia. Peraltro i disagi potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine della protesta sindacale. Trenitalia, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, ha invitato i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (askanews) –21 di questa sera e per le successive 24 oreo dio gravi. Scatta infatti lonazionale del personale del gruppo FS Italiane, proclamato da alcune sigle sindacali autonome. La stessa società ha avvertito che la protesta potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportaretotali e parziali di Frecce, Intercity edel Regionale ditalia. Peraltro i disagi potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine della protesta sindacale.talia, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, ha invitato i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare il viaggio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Treni - nuovo sciopero dalle 21 di sabato : possibili disagi per i viaggiatori - Articolo completo: Treni, nuovo sciopero dalle 21 di sabato: possibili disagi per i viaggiatori dal blog Lettera43 . Nelle giornate di sciopero Trenitalia assicura servizi minimi di trasporto, consultabili sul sito dell’azienda. 59 di domenica. Gli effetti, «in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine della protesta sindacale». (Lettera43.it)

Sciopero dei treni dalle 21 di sabato 12 alle 21 di domenica 13 ottobre - TRASPORTI. Non sono previste fasce orarie di garanzia. I possibili disagi riguarderanno il servizio regionale, suburbano, aeroportuale e a lunga percorrenza. (Ecodibergamo.it)

Fuga di gas a Pavia - circolazione dei treni ripresa dalle 17 : 55 - E' ripresa gradualmente dalle 17:55 la circolazione dei treni sulla linea Milano Pavia, bloccata alle 11:40 su ordine del prefetto per una perdita di gas in strada vicino ai binari. Il guasto è stato riparato e quindi i treni ora possono passare in sicurezza. (Quotidiano.net)