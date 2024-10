Torna la Serie A al PalaRuggi di Imola ed è subito derby romagnolo (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo una lunga assenza Torna finalmente la Serie A al PalaRuggi e tutta la città di Imola attende con grande entusiasmo l’esordio casalingo della Clai Imola Volley nella seconda Serie nazionale. Le ragazze guidate da Nello Caliendo, reduci dalla buona prestazione sul campo di Messina ma ancora Europa.today.it - Torna la Serie A al PalaRuggi di Imola ed è subito derby romagnolo Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo una lunga assenzafinalmente laA ale tutta la città diattende con grande entusiasmo l’esordio casalingo della ClaiVolley nella secondanazionale. Le ragazze guidate da Nello Caliendo, reduci dalla buona prestazione sul campo di Messina ma ancora

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meno 5 all’esordio in Serie A per la Clai Imola : finora alti e bassi - ma il campionato sarà diverso - Si conclude con una sconfitta il lungo ed intenso precampionato della Clai Imola Volley. A Trebaseleghe, la formazione di Nello Caliendo viene infatti superata per 3 set a 1 dalle padovane della Nuvolì Volley Altafratte, formazione che come quella imolese tra appena una settimana si troverà a... (Bolognatoday.it)

Meno 5 all’esordio in Serie A per la Clai Imola : finora alti e bassi - ma il campionato sarà diverso - Si conclude con una sconfitta il lungo ed intenso precampionato della Clai Imola Volley. A Trebaseleghe, la formazione di Nello Caliendo viene infatti superata per 3 set a 1 dalle padovane della Nuvolì Volley Altafratte, formazione che come quella imolese tra appena una settimana si troverà a... (Today.it)

Basket serie B - oggi scatta la campagna abbonamenti. Solaroli stupito da questa Adamant : "Contro Imola a tratti perfetti» - Ferrara infatti arriva da due affermazioni nette in cui ha mostrato tutte le sue qualità migliori: +24 contro Bologna Basket, addirittura +29 con la Virtus Imola, formazione di categoria superiore. 30; da sabato invece, aprirà la vendita libera anche online sulla piattaforma Etes. E nella gara con Imola siamo stati per lunghi tratti quasi perfetti". (Sport.quotidiano.net)