Thuram, l’Inter monitora: novità dalla Francia sulle sue condizioni! – SM (Di sabato 12 ottobre 2024) La botta alla caviglia non ha impedito a Marcus Thuram di partecipare al ritiro con la sua Francia. Proprio da lì arrivano notizie sulle sue condizioni, che interessano particolarmente l’Inter. Di seguito gli ultimi aggiornamenti. LA SITUAZIONE – Marcus Thuram, dal ritiro della Nazionale francese, è sotto la lente d’ingrandimento. l’Inter monitora il suo giocatore, reduce da una tripletta contro il Torino ma anche di un problema alla caviglia rimediato proprio in quell’ultima gara di campionato. Nella prima sfida di Nations League, quella di mercoledì scorso contro Israele, il francese è rimasto a riposo. Il CT Didier Deschamps, infatti, ha scelto la strada della precauzione, perché seppur leggero il fastidio di Thuram persisteva ancora. Adesso, sempre dal ritiro della Francia, arrivano notizie più rassicuranti, anche per la stessa Inter. Inter-news.it - Thuram, l’Inter monitora: novità dalla Francia sulle sue condizioni! – SM Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La botta alla caviglia non ha impedito a Marcusdi partecipare al ritiro con la sua. Proprio da lì arrivano notiziesue, che interessano particolarmente. Di seguito gli ultimi aggiornamenti. LA SITUAZIONE – Marcus, dal ritiro della Nazionale francese, è sotto la lente d’ingrandimento.il suo giocatore, reduce da una tripletta contro il Torino ma anche di un problema alla caviglia rimediato proprio in quell’ultima gara di campionato. Nella prima sfida di Nations League, quella di mercoledì scorso contro Israele, il francese è rimasto a riposo. Il CT Didier Deschamps, infatti, ha scelto la strada della precauzione, perché seppur leggero il fastidio dipersisteva ancora. Adesso, sempre dal ritiro della, arrivano notizie più rassicuranti, anche per la stessa Inter.

