Strage sulla Palermo-Sciacca | 3 morti e 3 bambini gravemente feriti Strada chiusa

(Di sabato 12 ottobre 2024) L’incidente è avvenuto tra due auto all’altezza dello svincolo per Giacalone. I tre piccoli sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale, laè stata temporaneamenteal traffico Gravissimo incidente, all’altezza dello svincolo per Giacalone, in provincia di. Intorno alle 8,15 di questa mattina (13 ottobre) è avvenuto lo scontro scontro tra due veicoli, un Suv Toyota Rav 4 e una Mercedes, che ha provocato la morte di tre persone. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento. A bordo c’erano anche trerimastinell’impatto che sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale con un elisoccorso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere.