Sinner in finale a Shangai chiuderà il 2024 da numero 1

Roma, 12 ott. (askanews) – Ottava finale dell'anno – la 22esima in carriera – per Jannik Sinner, arrivato in fondo anche al "Rolex Shanghai Masters", penultimo "1000" della stagione dotato di un montepremi di 8.995.555 dollari, che si sta avviando alla conclusione sui campi in cemento del Qi Zhong Stadium della metropoli sulla costa centrale della Cina. In semifinale il 23enne di Sesto Pusteria, numero uno del mondo, ha battuto per 64 75, in un'ora e 43 minuti, il ceco Tomas Machac, n.33 del ranking e 30 del seeding. Per Jannik è la 64esima vittoria in stagione, a fronte di sole 6 sconfitte. Grazie ai punti già conquistati a Shanghai l'azzurro è certo di chiudere l'anno da N.1 del mondo, il 19° dell'Era Open ma il primo italiano. Roma, 12 ott. (askanews) – Domenica in finale Sinner troverà dall'altra parte della rete o il serbo Novak Djokovic, n.

