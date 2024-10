Sean Baker è sicuro: "Per fare film per adulti non c'è bisogno di supereroi ed esplosioni" (Di sabato 12 ottobre 2024) Il regista di Anora, film vincitore della Palma d'Oro a Cannes ha sottolineato che non c'è bisogno di supereroi ed esplosioni per fare un film per adulti Sean Baker ha esortato gli spettatori a vedere il suo film vincitore della Palma d'Oro a Cannes, Anora sul grande schermo al BFI London film Festival venerdì scorso. Il regista ha parlato con la sua protagonista, Mikey Madison, poco prima dell'anteprima del film nel Regno Unito alla Royal Festival Hall di Londra, dove Baker ha detto che la gente deve vedere che si possono fare "film per adulti" "senza supereroi ed esplosioni". I due hanno parlato brevemente con la direttrice del festival londinese, Kristy Matheson, di come sono arrivati a lavorare insieme e del motivo per cui Coney Island era Movieplayer.it - Sean Baker è sicuro: "Per fare film per adulti non c'è bisogno di supereroi ed esplosioni" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il regista di Anora,vincitore della Palma d'Oro a Cannes ha sottolineato che non c'èdiedperunperha esortato gli spettatori a vedere il suovincitore della Palma d'Oro a Cannes, Anora sul grande schermo al BFI LondonFestival venerdì scorso. Il regista ha parlato con la sua protagonista, Mikey Madison, poco prima dell'anteprima delnel Regno Unito alla Royal Festival Hall di Londra, doveha detto che la gente deve vedere che si possonoper" "senzaed". I due hanno parlato brevemente con la direttrice del festival londinese, Kristy Matheson, di come sono arrivati a lavorare insieme e del motivo per cui Coney Island era

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anora : trailer e poster del film di Sean Baker - Anora poster film (2024) Cortesia di Universal Pictures ItaliaCinefilos. . In sala dal 7 novembre, il film è scritto e diretto da Sean Baker, e interpretato da Mikey Madison, Yuriy Borisov, Ivy Wolk e Lindsey Normington. Anora: trailer e poster del film di Sean Baker Dopo il grande successo a Cannes 2024, dove ha vinto la Palma d’Oro, e dopo essersi assicurato una passerella importante in ... (Cinefilos.it)

Superman : Sean Gunn parla del suo personaggio nel film - In una recente intervista con The Wrap, Sean …. Il franchise più ampio ha già confermato il casting di una serie di ruoli sorprendenti, tra cui quello del fratello di Gunn, Sean Gunn, nel ruolo dell'uomo d'affari Maxwell Lord. Sean Gunn, fratello di James, parla del suo personaggio che sarà presente in Superman, sottolineando che sarà molto fedele ai fumetti L'Universo DC di James Gunn e Peter ... (Movieplayer.it)

Anora di Sean Baker e gli altri : svelato il programma del New York Film Festival 2024 - . Miguel Gomes HappyendDir. Alain Guiraudie My Undesirable Friends: Part I — Last Air in MoscowDir. Mohammad Rasoulof The ShroudsDir. Steve McQueen All We Imagine as LightDir. Dea Kulumbegashvili The BrutalistDir. Diversi registi faranno il loro debutto al festival, tra cui Brady Corbet con “The Brutalist”, RaMell Ross con “Nickel Boys” e Kapadia con “All We Imagine as Light”. (Cinefilos.it)