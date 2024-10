Sarà ancora Sinner contro Djokovic. Il serbo batte Fritz in due set e vola in finale a Shangai (Di sabato 12 ottobre 2024) Sarà ancora Sinner contro Djokovic. Il serbo batte Fritz in due set e vola in finale a Shangai. Dopo la vittoria dell’azzurro che gli ha regalato la matematica certezza del numero 1 a fine anno, il serbo ha battuto Taylor Fritz in due set, 6-4, 7-6 (8-6 al tie break). Il finale però non è stato scontato, un tie break – segnala la Gazzetta dello Sport – che l’americano rischia di ricordarsi a lungo. Infatti Nole sul 6-5 nel secondo set è stato costretto a chiamare un medical time out per un problema al fianco sinistro e ha giocato il tie break non nelle migliori condizioni. Ilnapolista.it - Sarà ancora Sinner contro Djokovic. Il serbo batte Fritz in due set e vola in finale a Shangai Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 12 ottobre 2024). Ilin due set ein. Dopo la vittoria dell’azzurro che gli ha regalato la matematica certezza del numero 1 a fine anno, ilha battuto Taylorin due set, 6-4, 7-6 (8-6 al tie break). Ilperò non è stato scontato, un tie break – segnala la Gazzetta dello Sport – che l’americano rischia di ricordarsi a lungo. Infatti Nole sul 6-5 nel secondo set è stato costretto a chiamare un medical time out per un problema al fianco sinistro e ha giocato il tie break non nelle migliori condizioni.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Highlights Djokovic-Fritz 6-4 - 7-6(6) : Masters 1000 Shanghai - il serbo in finale contro Sinner (VIDEO) - . The post Highlights Djokovic-Fritz 6-4, 7-6(6): Masters 1000 Shanghai, il serbo in finale contro Sinner (VIDEO) appeared first on SportFace. Nel video, le migliori azioni e i momenti chiave della partita durata quasi tre ore. Il match, valido per la seconda semifinale del Masters 1000 di Shanghai, porta Djokovic a staccare il pass per la semifinale del torneo, dove lo attende Jannik Sinner. (Sportface.it)