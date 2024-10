Lapresse.it - Roma, in migliaia al corteo pro-Palestina

(Di sabato 12 ottobre 2024) Sono circa 3mila le persone scese in piazza sabato pomeriggio aa sostegno del popolo palestinese. Il, organizzato dalla Comunità palestinese in Italia con la partecipazione di Usb, Udu, Cambiare Rotta, Pci e altre sigle, è partito da Piramide per attraversare Viale della Piramide Cestia e Viale Aventino in direzione Colosseo. Destinazione finale Piazza Vittorio Emanuele II. Lungo ilè stata srotolata una bandiera palestinese lunga decine di metri. Numerosi i cori contro Israele per chiedere lo stop degli attacchi del suo esercito nella striscia di Gaza e in Libano. Per prevenire contestazioni già avvenute in passato, al passaggio delsotto alla sede della FAO sono state rimosse le bandiere dei paesi membri.