Pensioni a rischio se non si presenta quest’importante documento | allerta per migliaia di contribuenti

(Di sabato 12 ottobre 2024) I pensionati devono inviare una precisa modulistica all’INPS, pena il blocco immediato delle prestazioni legate al reddito. Ecco i dettagli. La maggior parte delle prestazioni assistenziali e delle agevolazioni economiche legate agli assegnistici necessitano dell’inoltro della Dichiarazione dei Redditi aggiornata. In questo modo, viene comunicato non solo il reddito percepito dal pensionato, ma anche quello dell’eventuale coniuge e degli altri familiari che fanno parte del nucleo del beneficiario. Per adempiere a tale obbligo, è opportuno inviare una specifica documentazione. I pensionati devono inviare un’importante documentazione all’INPS (Informazioneoggi.it)Si tratta di un certificato che serve proprio a verificare in che modo i redditi dichiarati possano influire sulla percezione di alcune prestazioni previdenziali.