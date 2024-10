Paolo Kessisoglu parla di Luca Bizzarri: “Se ho un problema non lo chiamo, ho amici più vicini” (Di sabato 12 ottobre 2024) Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri sono una coppia esplosiva in tv, ma a quanto pare non nella vita. Il “Corriere Paolo Kessisoglu parla di Luca Bizzarri: “Se ho un problema non lo chiamo, ho amici più vicini” su Perizona.it Perizona.it - Paolo Kessisoglu parla di Luca Bizzarri: “Se ho un problema non lo chiamo, ho amici più vicini” Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di sabato 12 ottobre 2024)sono una coppia esplosiva in tv, ma a quanto pare non nella vita. Il “Corrieredi: “Se ho unnon lo, hopiù” su Perizona.it

"Vite separate - perché non lo chiamo" : Paolo Kessisoglu 'glaciale' su Luca Bizzarri - la rivelazione - Due attività, queste, in cui un po' a sorpresa non ha coinvolto Bizzarri. O fai una scena con Depardieu e lui non c'è" perché lui, da grande star, "fa solo i primi piani. Per tutto il resto ci sono le controfigure". . "Teniamo separate le nostre vite individuali", sottolinea in una lunga intervista al Corriere della Sera. (Liberoquotidiano.it)

Paolo Kessisoglu : “Luca Bizzarri? Gli voglio bene - ma le nostre vite sono separate. Ho amici più vicini” - . Il pesce lo mangio solo fuori”. Il nome viene da un canzone omonima che l’interprete ha composto per la sua Genova: “Avevo cominciato a leggere materiale sugli effetti del Covid negli adolescenti. Ho amici piu? vicini, sebbene Luca sia una persona che stimo sul piano professionale, e gli voglio bene. (Tpi.it)

“A Sanremo 2011 con Luca Bizzarri piangemmo a dirotto. Gli voglio bene - ma le nostre vite sono separate. Ho amici più vicini” : lo rivela Paolo Kessisoglu - Il pesce lo mangio solo fuori”. Condividere progetti nella coppia è molto importante, direi che e? fondamentale”. Mia moglie e? la direttrice generale, oltre a essere cofondatrice. L’impulso e? stato suo. L'articolo “A Sanremo 2011 con Luca Bizzarri piangemmo a dirotto. . Prima di salire sul palco mi tremavano le gambe. (Ilfattoquotidiano.it)

