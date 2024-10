News Uomini e Donne: le parole di Isabella Ricci dopo il divorzio da Fabio Mantovani (Di sabato 12 ottobre 2024) dopo il divorzio da Fabio Mantovani, conosciuto nel Trono Over di Uomini e Donne, Isabella Ricci ha condiviso le sue riflessioni in un’intervista a Fanpage. Ha definito il loro matrimonio come un “inciampo”, ammettendo di aver “sopravvalutato le sue parole” e suggerendo che Fabio l’abbia “sottovalutata”. Recentemente, Amedeo Venza ha parlato di un presunto tradimento di Fabio, insinuando una relazione con una ex dama del Trono Over. Isabella ha preferito mantenere il silenzio sulle cause del divorzio, dichiarando di voler guardare al futuro. Ma scopriamo cosa ha dichiarato Isabella dopo questo triste episodio della sua vita amorosa. Anticipazionitv.it - News Uomini e Donne: le parole di Isabella Ricci dopo il divorzio da Fabio Mantovani Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it (Di sabato 12 ottobre 2024)ilda, conosciuto nel Trono Over diha condiviso le sue riflessioni in un’intervista a Fanpage. Ha definito il loro matrimonio come un “inciampo”, ammettendo di aver “sopravvalutato le sue” e suggerendo chel’abbia “sottovalutata”. Recentemente, Amedeo Venza ha parlato di un presunto tradimento di, insinuando una relazione con una ex dama del Trono Over.ha preferito mantenere il silenzio sulle cause del, dichiarando di voler guardare al futuro. Ma scopriamo cosa ha dichiaratoquesto triste episodio della sua vita amorosa.

