Nel direttivo di Unindustria entrano Corghi e Benassi (Di sabato 12 ottobre 2024) È stato rinnovato il Consiglio direttivo di Unindustria Reggio. Affiancherà la presidente Anceschi fino alla scadenza del suo mandato, nel 2026. Il Consiglio direttivo è formato da dieci imprenditori e risulta così composto: Fabrizio Benassi (Gigli Costruzioni, Reggio), Luca Catellani (Lovemark, Reggio), Annalisa Corghi (RFC Rettifica Corghi, Novellara), Stefano Landi (Landi Renzo, Cavriago), Mauro Macchiaverna (con delega a Tesoriere, Rcf, Reggio), Alberto Morra (Argo Tractors, Fabbrico), Giuseppe Prezioso (Imax Max Mara Fashion Group, Reggio), Giuseppe Reggiani (Clevertech, Cadelbosco Sopra), Mauro Severi (Nexion, Correggio), Alberto Viappiani (Dalter Alimentari, Sant’Ilario). Ilrestodelcarlino.it - Nel direttivo di Unindustria entrano Corghi e Benassi Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) È stato rinnovato il ConsigliodiReggio. Affiancherà la presidente Anceschi fino alla scadenza del suo mandato, nel 2026. Il Consiglioè formato da dieci imprenditori e risulta così composto: Fabrizio(Gigli Costruzioni, Reggio), Luca Catellani (Lovemark, Reggio), Annalisa(RFC Rettifica, Novellara), Stefano Landi (Landi Renzo, Cavriago), Mauro Macchiaverna (con delega a Tesoriere, Rcf, Reggio), Alberto Morra (Argo Tractors, Fabbrico), Giuseppe Prezioso (Imax Max Mara Fashion Group, Reggio), Giuseppe Reggiani (Clevertech, Cadelbosco Sopra), Mauro Severi (Nexion, Correggio), Alberto Viappiani (Dalter Alimentari, Sant’Ilario).

