Sport.quotidiano.net - Milan Futuro, presente da playout. Camarda e le “stelline“ in rodaggio

(Di sabato 12 ottobre 2024) Penultimo posto (a -1 dalla salvezza e a +3 dalla zona retrocessione diretta), una sola vittoria (2-1 con la Spal), peggior attacco del girone (4 reti in 8 gare). I numeri, al momento, dicono:in zona, peraltro nella stagione in cui anche le seconde squadre, in caso di ultimo posto o sconfitta negli spareggi, retrocederanno in Serie D. Dietro (e soprattutto davanti) a quel “al momento”, però, c’è un mondo. Che strizza l’occhio al, ma anche al. Vedansi le recenti prestazioni dei baby rossoneri con le rispettive maglie azzurre: Davide Bartesaghi, Adam Bakoune Lorenzo Torriani e Kevin Zeroli titolari con l’U20, Francescoe Mattia Liberali entrambi in gol con l’U19. E Hugo Cuenca ancora convocato dalla nazionale maggiore del Paraguay. "Tanti nostri giocatori vanno in prima squadra e con le rispettive selezioni, è un orgoglio.