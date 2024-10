Lapresse.it - Medioriente, Unifil denuncia nuovo ferimento di casco blu in sud Libano

(Di sabato 12 ottobre 2024) Resta alta la tensione in, in particolare al confine tra Israele e. Il presidente del Parlamento iraniano si è recato a Beirut per una visita in una zona colpita da un raid israeliano, dichiarando la vicinanza e il sostegno di Teheran al Paese dei Cedri. Intanto, un ex funzionario iraniano hato “cyberattacchi, anche a siti nucleari” da parte di Israele nei confronti del Paese guidato dagli Ayatollah. Intantoildi un altroblu nelmeridionale, azione di cui ancora non è chiara la responsabilità, dopo il bombardamento israeliano che ha colpito le basi della missione Onu nella giornata di ieri, stigmatizzato dalla maggioranza e dall’opposizione italiana. Intanto la presidente del Parlamento Europeo Metsola ha lanciato l’allarme: “Antisemitismo ancora diffuso, non distogliere sguardo”.