LIVE Superbike, GP Estoril 2024 in DIRETTA: si parte! (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2- LOCATELLI in testa, superato Petrucci. 1- Bautista sale subito in sesta posizione. Iannone nono. 1- Petrucci in testa davanti a Locatelli e Razgatlioglu. parte GARA-1! 14.59 Giro di ricognizione in corso. 14.54 Una sorpresa nella pioggia è stato Tarran MacKenzie, che ha chiuso ottavo. Con la Honda del team Petronas, è andato meglio dei piloti ufficiali Vierge e Lecuona. 14.50 Nicolò Bulega scatterà dalla quinta posizione, accanto ad Andrea Locatelli, entrambi dalla seconda fila. 14.46 Tra i veterani, è mancato all’appello Alvaro Bautista, che è caduto e partirà dall’undicesima posizione, nel mezzo del gruppo. 14.42 Danilo Petrucci e Jonathan Rea. Entrambi saranno particolarmente pericolosi se dovesse tornare a piovere. La Superpole, infatti, si è disputata su asfalto bagnato, e questo ha favorito i piloti più esperti e abili. 14. Oasport.it - LIVE Superbike, GP Estoril 2024 in DIRETTA: si parte! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2- LOCATELLI in testa, superato Petrucci. 1- Bautista sale subito in sesta posizione. Iannone nono. 1- Petrucci in testa davanti a Locatelli e Razgatlioglu.GARA-1! 14.59 Giro di ricognizione in corso. 14.54 Una sorpresa nella pioggia è stato Tarran MacKenzie, che ha chiuso ottavo. Con la Honda del team Petronas, è andato meglio dei piloti ufficiali Vierge e Lecuona. 14.50 Nicolò Bulega scatterà dalla quinta posizione, accanto ad Andrea Locatelli, entrambi dalla seconda fila. 14.46 Tra i veterani, è mancato all’appello Alvaro Bautista, che è caduto e partirà dall’undicesima posizione, nel mezzo del gruppo. 14.42 Danilo Petrucci e Jonathan Rea. Entrambi saranno particolarmente pericolosi se dovesse tornare a piovere. La Superpole, infatti, si è disputata su asfalto bagnato, e questo ha favorito i piloti più esperti e abili. 14.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

TJ - GIUGLIANO-JUVENTUS NEXT GEN - Bianconeri per uscire dalla crisi. Formazioni ufficiali - 14:10 - La Next Gen di Paolo Montero cerca punti per uscire da una brutta crisi di classifica e risultati. Penultima a 6 punti, la squadra bianconera viene da 2 k.o di fila. Il Giugliano, ... (tuttojuve.com)

SBK, LIVE Gara 1 Superbike Estoril: la diretta giro per giro - SBK: Tutto è pronto in Portogallo per la prima gara del weekend, che vede Razgatlioglu scattare dalla pole, affiancato da Petrucci e Rea. Con Bulega e Bautista chiamati a risalire dal 5° e 11° posto i ... (gpone.com)

Napoli, impressionante McTominay: a 7 giornate è già primatista - Arrivato quest’estate come rinforzo al Napoli, sta facendo la differenza: è lo scozzese Scott McTominay, giocatore che può già vantare un primato in Serie A. Non ci sono dubbi: il calciomercato del Na ... (calciostyle.it)