Liguria | Orlando ' Bucci si aspettava Conte contro opere non è così e ha perso staffe'

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Marco 'Giovanni' Bucci ieri sera, senza impegni in discoteca, ha perso le staffe. Si aspettava che Conte venisse a dire che voleva bloccare le opere, che lui e Toti non hanno fatto. Conte non lo ha fatto. Anzi, ha segnalato i ritardi. E lui, come spesso accade, è uscito di senno". così Andrea Orlando sui social.

