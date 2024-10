Juventus: intreccio Osimhen, Vlahovic spalle al muro (Di sabato 12 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 12 Ottobre 2024 9:45 di Federico De Milano Spunta l’intreccio di mercato per la Juventus con Osimhen coinvolto: decisione in tempi brevi da prendere per Vlahovic Questa prima parte di campionato per la Juventus è stata caratterizzata dall’assenza di sconfitte con tre vittorie e quattro pareggi nei primi sette turni di Serie A e ben due successi su altrettante gare giocate in Champions League, quando si è giunti alla seconda sosta per le nazionali della stagione. Il lavoro di Thiago Motta sta piacendo molto ai tifosi che sono rimasti fin qui per lo più soddisfatti del gioco mostrato e dei risultati raccolti dai bianconeri. Si è rivisto su buoni livelli anche Dusan Vlahovic che, al netto di qualche errore di troppo e alcune critiche che gli arrivano spesso per il gioco spalle alla porta, sta ritrovando con continuità la via del gol. Rompipallone.it - Juventus: intreccio Osimhen, Vlahovic spalle al muro Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 12 Ottobre 2024 9:45 di Federico De Milano Spunta l’di mercato per laconcoinvolto: decisione in tempi brevi da prendere perQuesta prima parte di campionato per laè stata caratterizzata dall’assenza di sconfitte con tre vittorie e quattro pareggi nei primi sette turni di Serie A e ben due successi su altrettante gare giocate in Champions League, quando si è giunti alla seconda sosta per le nazionali della stagione. Il lavoro di Thiago Motta sta piacendo molto ai tifosi che sono rimasti fin qui per lo più soddisfatti del gioco mostrato e dei risultati raccolti dai bianconeri. Si è rivisto su buoni livelli anche Dusanche, al netto di qualche errore di troppo e alcune critiche che gli arrivano spesso per il giocoalla porta, sta ritrovando con continuità la via del gol.

