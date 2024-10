Iv: al via seconda giornata scuola formazione a Gaeta (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - Al via la seconda giornata della scuola di formazione politica per under 35 ‘Meritare l'Europa': dopo la rassegna stampa con Roberto Giachetti e la corsa mattutina con Matteo Renzi, i lavori si sono aperti con Renato Mazzoncini, che ha parlato di energia, Sandro Gozi, Presidente del Pde, che ha trattato il tema dell'Europa e Pina Picierno, europarlamentare Pd. A seguire la deputata Pd Marianna Madia terrà un panel sui social network. Alle 15 il professor Roberto Burioni sulla sanità e il professor Tommaso Nannicini sul lavoro. Il professor Sabino Cassese terrà poi una lezione sul futuro della democrazia. Infine 18 l'avvocato Giandomenico Caiazza tratterà il tema della separazione delle carriere. Si legge in una nota di Iv. Liberoquotidiano.it - Iv: al via seconda giornata scuola formazione a Gaeta Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - Al via ladelladipolitica per under 35 ‘Meritare l'Europa': dopo la rassegna stampa con Roberto Giachetti e la corsa mattutina con Matteo Renzi, i lavori si sono aperti con Renato Mazzoncini, che ha parlato di energia, Sandro Gozi, Presidente del Pde, che ha trattato il tema dell'Europa e Pina Picierno, europarlamentare Pd. A seguire la deputata Pd Marianna Madia terrà un panel sui social network. Alle 15 il professor Roberto Burioni sulla sanità e il professor Tommaso Nannicini sul lavoro. Il professor Sabino Cassese terrà poi una lezione sul futuro della democrazia. Infine 18 l'avvocato Giandomenico Caiazza tratterà il tema della separazione delle carriere. Si legge in una nota di Iv.

