Quotidiano.net - 'Iran nervoso, contatti in MO per ridurre portata attacco Idf'

(Di sabato 12 ottobre 2024) Il governoiano è "estremamente" ed è impegnato in "urgenti sforzi diplomatici" con i Paesi del Medio Oriente per valutare se è possibileladella risposta di Israele al suomissilistico di inizio ottobre o - in caso contrario - aiutare a proteggere Teheran: lo hanno dichiarato fontiiane alla Cnn. L'ansia dell'deriva dall'incertezza sulla possibilità che gli Stati Uniti riescano a convincere Israele a non colpire i suoi siti nucleari ed i suoi impianti petroliferi, oltre al fatto che la sua più importante milizia per procura nella regione - Hezbollah - è stata notevolmente indebolita dalle operazioni militari israeliane delle ultime settimane.