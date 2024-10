Il mistero della Grande Macchia Rossa di Giove: nessuno riesce a capire perché continua a cambiare forma (Di sabato 12 ottobre 2024) Nuove immagini della Grande Macchia Rossa di Giove ottenute dal telescopio spaziale Hubble della NASA mostrano che la tempesta anticiclonica è meno stabile di quanto si pensasse in precedenza: la sua forma ellittica può cambiare dimensione, schiacciandosi in direzioni diverse. Fanpage.it - Il mistero della Grande Macchia Rossa di Giove: nessuno riesce a capire perché continua a cambiare forma Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Nuove immaginidiottenute dal telescopio spaziale HubbleNASA mostrano che la tempesta anticiclonica è meno stabile di quanto si pensasse in precedenza: la suaellittica puòdimensione, schiacciandosi in direzioni diverse.

Hubble svela nuovi misteri della Grande Macchia Rossa di Giove - Tuttavia, al momento Hubble ha osservato la GRS per un solo ciclo completo di oscillazione, e le cause sottostanti a questo comportamento rimangono incerte. Il programma Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL), che monitora Giove e altri pianeti esterni, ha fornito dati preziosi sulle caratteristiche a lungo termine di queste atmosfere, ma queste nuove osservazioni del GRS aprono nuove ... (Pantareinews.com)

