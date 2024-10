Ieri in Campania: furto in curia, suora ai domiciliari. Arrestato sacerdote (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri, giovedì 10 ottobre 2024. Avellino – Una suora appartenente alla Congregazione dello Spirito Santo è gravemente indiziata del delitto di furto ( pluriaggravato anche per avere per oggetto beni destinati alla pubblica reverenza e con violenza sulle cose) di gioielli e monili d’oro ex voto custoditi presso la curia Vescovile di Ariano Irpino, ove la stessa ricopriva l’incarico di madre superiora. (LEGGI QUI) Benevento – Un sacerdote di 31 anni è stato Arrestato a Sant’Agata dei Goti, con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico (LEGGI QUI) Caserta – E’ stato recuperato dai vigili del fuoco di Caserta insieme a quelli di Salerno, nel fiume Volturno, il corpo dell’uomo disperso da Ieri sera dopo essersi lanciato dal Ponte Romano di Capua nelle acque del fiume. Anteprima24.it - Ieri in Campania: furto in curia, suora ai domiciliari. Arrestato sacerdote Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, giovedì 10 ottobre 2024. Avellino – Unaappartenente alla Congregazione dello Spirito Santo è gravemente indiziata del delitto di( pluriaggravato anche per avere per oggetto beni destinati alla pubblica reverenza e con violenza sulle cose) di gioielli e monili d’oro ex voto custoditi presso laVescovile di Ariano Irpino, ove la stessa ricopriva l’incarico di madre superiora. (LEGGI QUI) Benevento – Undi 31 anni è statoa Sant’Agata dei Goti, con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico (LEGGI QUI) Caserta – E’ stato recuperato dai vigili del fuoco di Caserta insieme a quelli di Salerno, nel fiume Volturno, il corpo dell’uomo disperso dasera dopo essersi lanciato dal Ponte Romano di Capua nelle acque del fiume.

